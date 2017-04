Gossip Isola dei Famosi 2017 – Samantha De Grenet come Belen: bomba sexy con spacco

GOSSIP. 7 APR. Semplicemente bellissima. E, soprattutto sexy da impazzire. Così si è presentata Samantha De Grenet durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2017.

Dopo essere stata eliminata, sconfitta al televoto a 3 contro Malena e Giulio Base, ed aver rifiutato la possibilità di rientrare in gioco se avesse accettato un’ulteriore settimana di permanenza sull’Isola dei Primitivi insieme a Moreno ed Eva Grimaldi, la bella showgirl è rientrata in Italia. E, come da regolamento, è stata ospite durante la scorsa puntata del serale, in diretta su Canale 5, per essere intervistata dalla conduttrice Alessia Marcuzzi e commentare la sua esperienza da naufraga.

Ma per quanto, anche in Honduras, Samantha sfoggiasse una forma impeccabile ed un fisico invidiabile per i suoi 46 anni, come è comparsa in cima alla scalinata dello studio ha lasciato tutti letteralmente a bocca aperta.

Assolutamente splendida, abbronzatissima, tonica e statuaria, fasciata in un lungo abito bianco super sexy, con due aperture laterali che evidenziavano i suoi fianchi perfetti e, soprattutto, uno spacco profondissimo, da infarto, che si sposava perfettamente con le sue gambe lunghissime.

Per scendere la ripida scalinata, però, la De Grenet è stata costretta a reggere un lembo dell’abito in alto, con la mano destra, scoprendo così interamente le gambe e regalando al pubblico una delle ‘discese’ più sexy della storia recente della televisione.

Una ‘discesa’ che ha ricordato, per classe e sex appeal, quella famosissima di Belen al Festival di Sanremo con l’abito fuxia e azzurro e la farfalla a vista. Ma anzi, forse, in questo caso, vista l’assenza di tatuaggi e la maggior raffinatezza dell’abito, griffato Betta Guerrieri, si può ben dire che, in quanto ad eleganza, la ‘discesa’ di Samantha ha ben battuto anche quella di Belen.

M.F.