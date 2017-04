Gossip Isola dei Famosi 2017 – Raz Degan triste e arrabbiato per rientro in Italia

GOSSIP. 11 APR. Anche l’ultimo giorno Raz Degan non ha rinunciato a polemizzare, seppure indirettamente, con i suoi compagni d’avventura.

Fedele al personaggio ‘burbero’ e ‘zen’ del ‘perfetto naufrago solitario’ che si è cucito addosso durante tutta la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2017, anche in occasione dell’addio all’isola, quando ai naufraghi è stato annunciato di raccogliere tutte le proprie cose per ripartire dall’Honduras e fare rientro in Italia, il bel modello israeliano non ha perso occasione per prendere le distanze dagli altri concorrenti.

Quando la Produzione ha annunciato ai naufraghi, attraverso un messaggio ufficiale affisso su una palma, l’imminente partenza, le tre donne ‘superstiti’, ovvero Nancy Coppola, Eva Grimaldi e Malena, si sono abbracciate ed hanno cominciato a saltare ed urlare per la gioia di tornare finalmente a casa, dopo oltre due mesi di ‘naufragio’, e rivedere i propri cari. Ma quando si sono recate da Raz Degan per comunicargli la ‘lieta novella’, hanno trovato l’attore immerso nella meditazione, nella posizione del ‘fior di loto’, con gli occhi chiusi, che non le ha intenzionalmente di uno sguardo nè di una risposta. Le tre allora, trovandosi per l’ennesima volta di fronte ad un ‘muro’ ostile di silenzio, se ne sono andate.





Raz si è infatti detto infastidito da quelle grida di gioia, dichiarando di volere il silenzio e di necessitare di tempo e calma per “digerire la notizia”. Notizia che il probabile vincitore del reality game di Mediaset ha accolto con grande tristezza e fastidio, dimostrandosi contrariato e tristissimo all’idea di dover abbandonare Cayo Cochinos per fare rientro in Italia. Tristezza e fastidio che Raz ha espresso perfino nei confronti della zattera venuta a riprenderli, rifiutandosi di salirci sopra, e seguendola a nuoto.

Chissà se almeno domani sera, in occasione della finalissima del programma, in diretta in prima serata su Canale 5, riuscirà a farsi una bella risata almeno quando vincerà l’edizione dell’Isola dei Famosi dall’esito più scontato di sempre.

M.F.