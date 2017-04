Gossip Isola dei Famosi 2017 – Raz Degan ha festeggiato la vittoria con Paola Barale?

GOSSIP. 13 APR. Ha vinto due volte Raz Degan, che ieri sera ha trionfato, come ampiamente previsto, all’Isola dei Famosi 2017 che lo ha incoronato re assoluto ed incontrastato della 12esima edizione del reality game targato Mediaset.

L’ex modello israeliano ha infatti vinto sia nel gioco, aggiudicandosi il trofeo ed i 100.000 € del premio finale (di cui la metà andranno in beneficenza), che in amore, visto che ad aspettarlo a Milano ha trovato la sua adorata “bionda”: Paola Barale.

E vista la felicità con la quale Raz ha accolto Paola, non appena è salita con lui sulla macchina che dall’Idroscalo lo avrebbe condotto fino agli studi televisivi di Cologno Monzese, è evidente come, per lui, poter rivedere, abbracciare, baciare la sua ex fidanzata storica, il grande amore della sua vita, come lui stesso ha ammesso, sia stata una gioia equiparabile ad una seconda vittoria.





Del resto che nonostante Raz e Paola si siano lasciati i due si amino ancora, è stato ormai ammesso da entrambi, così come è apparso evidente a tutti anche durante l’incursione della showgirl in Honduras, quando i due hanno trascorso del tempo insieme.

L’ex modello israeliano, spesso serio, burbero, e avaro di sorrisi, non appena vede la sua ex fidanzata si trasforma: che lei sia in video, sull’isola o a Milano, il volto di Degan alla vista della Barale si trasforma: gli occhi gli brillano, il sorriso gli si stampa in volto e la felicità prende regolarmente il sopravvento.

E così è stato anche ieri sera, con Paola che ha accompagnato Raz fino in studio, poi ha atteso tra il pubblico il risultato (scontatissimo) dell’ultimo televoto, ed infine, all’annuncio della sua vittoria, sotto una pioggia di festoni e coriandoli, è corsa ad abbracciarlo. E nonostante, a turno, tutti i naufraghi e i protagonisti dell’sola andassero a stringerlo ed a congratularsi con lui, Raz Degan fino alla fine, fino all’ultima inquadratura, è andato sempre da lei, sempre a cercare lei, il suo sguardo e i suoi abbracci. E’ quindi altamente probabile che, anche una volta spente le telecamere, la coppia abbia festeggiato insieme il trionfo del ‘naufrago solitario’. Che ora, a quanto sembra, tanto ‘solitario’ non è più, come si augurano i suoi tantissimi fans.

M.F.