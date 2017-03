Gossip Isola dei Famosi 2017 – Raz Degan e Paola Barale ancora innamorati

GOSSIP. 1 MAR. Non sempre quando ci si lascia è perché non ci si ama più. E Raz Degan e Paola Barale ne sono un esempio. Il modello israeliano e la showgirl e conduttrice televisiva piemontese hanno infatti vissuto un’intensa storia d’amore durata 14 anni, precisamente dal 2002 al maggio 2015, quando si sono lasciati a causa di una diversa visione del futuro e in particolare della famiglia. Mentre Paola aveva infatti dichiarato di volersi sposare, lui, al contrario era ed è rimasto sempre fermamente contrario alle nozze. Così proprio la Barale, che per Degan aveva lasciato dopo 6 anni di matrimonio il marito Gianni Sperti, oggi opinionista di ‘Uomini e Donne’ di Maria De Filippi, sposato nel 1996, ha annunciato meno di due anni tramite Facebook fa la fine della sua storia con Raz limitandosi ad affermare “Io e Raz per ora abbiamo deciso di prendere percorsi differenti”.

Ma nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, Paola Barale è stata invitata in studio da Alessia Marcuzzi per sostenere l’ex fidanzato che si trova in una difficile posizione di naufrago ‘solo contro tutti’ in Honduras. E quando Raz è stato chiamato nella cosiddetta ‘postazione nominations’ della Palapa, e si è aperto il collegamento sia audio che video con gli studi Mediaset, ha guardato lo schermo prima incredulo, poi gli occhi gli si sono letteralmente illuminati di una luce inequivocabile, e il sorriso, così raro sul suo viso, si è aperto incontenibile.

Paola lo ha incitato, sostenuto e consigliato, mentre Raz la fissava nello schermo letteralmente estasiato, e se prima l’ha chiamata più volte “bionda” e “babe”, nomignoli che le aveva dato quando stavano insieme, dopo pochi minuti, sempre con il sorriso stampato in faccia e gli occhi pieni di luce, per due volte l’ha chiamata “amore”.

Dal canto suo Paola, punzecchiata dalla Marcuzzi e dall’opinionista Vladimir Luxuria sulla possibilità di un prossimo ritorno di fiamma, visto l’evidente sentimento ancora vivo tra i due, prima ha negato senza troppa convinzione, poi si è limitata a dichiarare, in modo piuttosto sibillino, che: “Raz è stato ed è l’amore della mia vita. Lo amerò per sempre…”. E quando Alessia l’ha invitata ad andare sull’Isola per fare una sorpresa a Degan, ha subito negato con fermezza, ma dopo le insistenze di Alessia, ha sorriso e salutato semplicemente il pubblico lasciando lo studio.

Quindi, a questo punto, tutto è ancora possibile e tutto può accadere, visto che la storia d’amore tra Raz Degan e Paola Barale è finita, ma il loro amore no. E questo, dopo ieri, è un dato di fatto.

M.F.