Gossip Isola dei Famosi 2017 – Promessa ‘porno’ di Rocco Siffredi: “Se vince Malena gang bang da record”

GOSSIP. 12 APR. “Se volete partecipare alla gang bang dei Guinness VOTATELA”. E’ questa la promessa che Rocco Siffredi fa a tutti i suoi fans se Malena dovesse vincere l’Isola dei Famosi 2017.

La pornostar Milena Mastromarino, in arte ‘Malena la Pugliese’, infatti, pupilla del re dell’hard che l’ha scoperta e lanciata recentemente nel mondo dei film a luci rosse, si trova attualmente al televoto contro il modello imone usinna per guadagnarsi l’accesso alla finalissima del reality game che verrà trasmessa in diretta stasera su Canale 5.

Nonostante infatti il gran favorito per la vittoria resti sempre e comunque Raz Degan, saldamente in testa nelle preferenze e nei cuori del pubblico fino dalle prime puntate, Rocco Siffredi non perde la speranza di vedere la sua pupilla sul gradino più alto del podio e le prova tutte per convincere il pubblico a casa a sostenerla e ad aiutarla eventualmente a vincere.





Il porno attore abruzzese, dopo aver preso parte all’edizione 2015 dell’Isola dei Famosi, è stato ospite in Honduras per una settimana anche durante questa edizione in corso, fraternizzando tra l’altro moltissimo proprio con lo stesso Raz che ammira e sostiene. Rocco ha infatti difeso la scelta del modello israeliano di proseguire ‘in solitaria’ la sua avventura sull’Isola dopo la sua ‘rottura’ con gli altri naufraghi dopo la prima settimana, ed ha sostenuto le accuse rivolte da Degan a Samantha De Grenet e Giulio Base accusati di essere dei ‘manipolatori’.

Al primo posto nel cuore di Siffredi, però, resta comprensibilmente Malena, ed è per questo che, durante queste ultime ore prima del rush finale, Rocco si è giocato il tutto per tutto per aiutare la sua protetta.

Così ecco che sulla fanpage ufficiale di Rocco Siffredi su Facebook è comparso un post con una promessa decisamente piccante ed allettante per gli estimatori dell’hard.

“Ragazzi, ho ricevuto un messaggio dalla nostra Malena nazionale che mi chiede di pubblicare la seguente frase… ‘Rocco se vinco l’Isola dei Famosi mi tolgo la doppia soddisfazione facendomi tutti insieme i FANS della Rocco Siffredi Official!’. Allora se volete partecipare alla gang bang dei Guinness VOTATELA“.

In queste ultime ore però il post sarebbe stato però rimosso, non si sa se per un richiamo diretto di Mediaset, visto anche il polverone suscitato da alcune battute sul sesso anale fatte dalla stessa Malena durante la diretta della scorsa puntata, giudicate troppo volgari e pronunciate in fascia oraria protetta, che avrebbero esposto Canale 5 a rischio di sanzioni e la stessa Malena a rischio di squalifica.

M.F.