Gossip Isola dei Famosi 2017 – Pornostar Malena ‘troppo volgare’: Mediaset rischia multa

GOSSIP. 6 APR. E’ stata sgridata in diretta dalla produzione e dalla conduttrice Alessia Marcuzzi la pornostar Malena che, sempre in diretta televisiva, in prima serata su Canale 5, quindi in fascia oraria protetta, con bambini e minorenni davanti alla televisione, si sarebbe lasciata andare a battute decisamente ‘hot’, giudicate troppo ‘volgari’ dalla produzione del programma.

Durante l’ultima puntata del noto reality show di Canale 5, la musa di Rocco Siffredi è stata infatti interrogata in merito al fatto che avrebbe ‘tradito’ i compagni d’avventura Giulio Base e Samantha De Grenet, un tempo suoi grandi amici e ‘compagni di strategia’, che ad un certo punto, nelle ultime settimane, avrebbe rinnegato nominandoli e contribuendo a farli così eliminare.

Ma Malena ha risposto a modo suo alle domande, ignorando censure e ‘fasce protette’.

“Fino ad oggi l’ho sempre preso io nel culo, e per una volta volevo metterlo io in quel posto a qualcuno. Sapete, io per lavoro non faccio altro che prenderlo nel didietro. E per una volta volevo provare ad essere io a metterlo!!!” è sbottata la pugliese, che ha poi rincarato la dose aggiungendo: “Adesso non sono più la regina del doppio anale!!! Visto che io sono famosa come la regina del doppio anale!!!”

A questo punto la produzione, imbarazzata ed in evidente difficoltà, ha chiuso il collegamento in tutta fretta e mandato subito uno stacco pubblicitario. Poi, al rientro in studio, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha sgridato la piccante naufraga: “Malena, hai detto doppio canale vero?” (che comunque in quanto a porno doppio senso non migliorerebbe di molto le cose….) e redarguito tutti i concorrenti: “Naufraghi cercate di moderare il linguaggio. Siamo sempre in diretta. Ci sono dei doppi sensi che sono troppi forti e ci sono dei ragazzini che ci guardano”.

La “gaffe hot” dell’attrice hard potrebbe però, adesso, costare cara a Mediaset, che ora rischia una pesante sanzione per aver parlato di sesso anale in piena fascia oraria protetta, ossia prima delle 22 di sera.

M.F.