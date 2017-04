Gossip Isola dei Famosi 2017 – Paura per Raz Degan: morso da scorpione

GOSSIP. 1 APR. Paura in Honduras per Raz Degan, morso da uno scorpione ad una mano. Il concorrente più discusso (nonché probabile vincitore) dell’Isola dei Famosi 2017 è stato punto ad un dito mentre stava cercando del cibo sulla spiaggia. Immediato l’intervento dei medici della produzione che si sono letteralmente catapultati a soccorrere l’ex modello israeliano, in preda ad un dolore fortissimo, nonché ad un rischio non indifferente, vista l’estrema pericolosità del veleno di questi animali.

L’intervento tempestivo dei soccorsi ha però fortunatamente evitato il peggio e scongiurato complicazioni. il dito di Raz è stato fasciato, e all’ex fidanzato di Paola Barale è stata somministrata una dose massiccia di antidolorifico per lenire il dolore. Dose che, però, vista l’abbondanza, ha finito per “stendere” Degan caduto letteralmente “in letargo” sulla spiaggia. E il sonno prolungato e profondissimo dell’attore, solitamente attivo ed instancabile, non ha mancato di preoccupare gli altri concorrenti ‘superstiti’ del reality di Canale 5. Concorrenti che, però, sono stati poi tranquillizzati da Giulio Base che ha spiegato a loro tutto l’accaduto. “Dorme. Sono stato tutto il tempo con lui. Quell’antidolorifico l’ha steso”, ha spiegato Giulio.

Ora Raz Degan si è ripreso completamente, ed ha ricominciato a sparare a zero sui suoi compagni d’avventura, non facendo mancare una parola “buona” a nessuno. “Sono il solito gruppo, solo diminuiti. Ma il succo è uguale. Una famiglia di scoiattoli”, continua a criticarli l’ex modello, che nonostante sembrava si fosse un po’ riavvicinato agli altri naufraghi, in realtà continua e continuerà inesorabilmente e incessantemente a disprezzarli e insultarli, fino alla fine.

M.F.