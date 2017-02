Gossip Isola dei Famosi 2017 – Moreno denunciato per molestie sessuali: squalificato?

GOSSIP. 27 FEB. Non c’è pace sull’Isola dei Famosi 2017, che dopo sole tre puntate ha già visto la squalifica del modello Andrea Marcaccini ed il ritiro dell’attore Massimo Ceccherini. Nella quarta puntata del reality game condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5, in diretta dall’Honduras, ad essere squalificato potrebbe essere infatti il rapper genovese Moreno Donadoni.

Dopo la squalifica del modello Andrea Marcaccini, eliminato dal gioco per non aver informato la produzione di un procedimento penale in corso, dopo essere stato denunciato dalla sua ex fidanzata per violenze e stalking, ed il ritiro volontario di Massimo Ceccherini, stremato da fame e stanchezza, oltre che offeso da presunti insulti che Raz Degan avrebbe rivolto a sua moglie, stando a ciò che gli avrebbe riportato Moreno, ora ad essere nell’occhio del ciclone è proprio il 27enne ligure.

Questa mattina il Giornale di Brescia ha pubblicato in anteprima la notizia della denuncia di Angelica, una ragazza di 28 anni che ha depositato una denuncia contro l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi presso gli uffici della Polizia della Stazione Centrale di Milano. La giovane infatti, è bresciana ma lavora nel capoluogo lombardo come impiegata. Quando non lavora dietro la scrivania però, Angelica coltiva la sua grande passione per il canto, e sarebbe proprio durante un provino dello scorso ottobre 2016 che Moreno l’avrebbe aggredita sessualmente.

Nello specifico, durante questo provino, un agente di moda amico di Moreno le avrebbe detto di spogliarsi, e di lì a poco il rapper le sarebbe saltato addosso “pretendendo un rapporto sessuale”.

Ecco il racconto di Angelica: “Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo. Moreno Donadoni era presente nella stanza e ha cominciato a palpeggiarmi, cercando un rapporto sessuale”.

Nella puntata di domani sera quindi, si saprà quali provvedimenti la produzione del programma deciderà di prendere contro di lui, che rischia di incassare un’altra ‘bella botta’, dopo il sonoro due di picche della pornostar Malena, che lo ha prima stuzzicato e poi rifiutato in diretta.

M.F.