Gossip Isola dei Famosi 2017 – Indiscrezioni hot da Samantha De Grenet: due coppie hanno fatto sesso?

GOSSIP. 10 APR. Non una, ma due coppie composte da concorrenti dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi avrebbero fatto sesso. Nessuna storia d’amore, soltanto sesso. Di una notte.

Ad accendere la miccia dell’ultimo gossip rovente sul reality game di Mediaset che mercoledì prossimo su Canale 5 trasmetterà in diretta in prima serata la finalissima che incoronerà il vincitore, è stata Samantha De Grenet.

La bella showgirl, che dopo essere stata eliminata al televoto contro Malena e Giulio Base ha scelto di tornare subito in Italia dalla sua famiglia, rifiutando l’opportunità di poter rientrare in finale se avesse accettato di trascorrere un’altra settimana sull’Isola dei Primitivi, ha infatti rilasciato dichiarazioni decisamente piccanti durante la sua intervista a Verissimo.





Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Samantha è stata incalzata dalla conduttrice che le ha chiesto se sull’Isola ci fossero stati flirt fra i concorrenti ancora sconosciuti al pubblico. Al che la De Grenet, senza chiaramente ‘denunciare’ nessuno, omettendo con discrezione sia i nomi che i dettagli, ha dovuto però ammettere che effettivamente sì, due coppie avrebbero consumato fugaci rapporti, cedendo ad una momentanea attrazione fisica.

“Beh Silvia, tu sei una romantica e li chiami flirt, sono state cose più brevi – ha spiegato Samantha – Ecco. Da ben due coppie. Una che non te lo aspetteresti mai e un’altra che ormai tutti sanno. C’è stato un pre Isola e un durante Isola. Il pre in albergo. Non faccio nomi, posso solo dire che una coppia è quella di Malena e Simone. Ma lui fin da subito ha detto che non gli va bene una donna che fa quel mestiere. Anche se secondo me lei è un po’ innamoratina. Comunque anche in puntata è uscito ormai. Non è più un segreto”.

E alla richiesta della Toffanin di ulteriori dettagli ‘hot’, con la conduttrice che le chiedeva se poi in Honduras ci fosse stato un seguito per queste coppie, magari intorno al fuoco, la ex naufraga ha puntualizzato: “Ma quale fuoco Silvia! Non c’è stato nulla di romantico. Capitemi, non posso esprimermi in altro modo”.

A questo punto quindi, se non sorprende più di tanto che tra Malena e Simone ci sia stato un ‘incontro ravvicinato hot’ lontano dalle telecamere, viste anche le lacrime versate dalla pornostar in seguito al rifiuto di lui, che lei ha accusato come un colpo durissimo, si apre invece un vero e proprio giallo per quanto riguarda l’altra coppia. Ovvero l’identità dei due naufraghi (insospettabili stando alle parole di Samantha) che avrebbero consumato una ‘notte di passione’ in hotel subito prima di sbarcare sull’Isola. La ‘caccia’ ai due amanti misteriosi è aperta.

M.F.