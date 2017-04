Gossip Isola dei Famosi 2017 – Giacomo Urtis shock: “Ho fatto sesso con un naufrago”

GOSSIP. 12 APR. “Sull’Isola ho fatto sesso con un uomo”: con questa rivelazione shock arrivata a poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi 2017, il chirurgo plastico dei vip Giacomo Urtis ha gettato un sasso gigante nello stagno del gossip scatenando una ridda di commenti e di ipotesi che stanno imperversando sul web.

Chi è l’uomo misterioso con cui l’ex naufrago ha avuto un rapporto sessuale, peraltro a suo dire molto soddisfacente, visto che dice di non vedere l’ora di rivederlo? Si tratta di un altro concorrente, o, magari, un cameraman o un autore?

I siti specializzati ed i giornali di cronaca rosa, al momento, sembrerebbero propendere per la prima ipotesi, che però apparirebbe alquanto sconcertante visto l’elenco di tutti gli altri naufraghi di sesso maschile: Massimo Ceccherini (sposato, che si è sempre professato innamoratissimo della moglie), Moreno (che ha incassato un due di picche dalla pornostar Malena), Giulio Base (coniugato con figli), Raz Degan (ex fidanzato di Paola Barale). Restano i due modelli Andrea Marcaccini (espulso però per una denuncia di violenza sporta dalla ex fidanzata) e Simone Susinna, che ha rifiutato le avances della pornostar Malena e, forse, potrebbe essere stato, perchè no, l’amante misterioso di Giacomo.





Del resto, nell’intervista concessa a Nuovo Tv, Giacomo Urtis è stato diretto e ha spiegato senza mezzi termini quanto gli è accaduto in Honduras durante le sue due settimane di permanenza. “Ho fatto l’amore tra le palme. Doveva rimanere un segreto, ma alla fine perché non rivelarlo? Sto aspettando di rivederlo per capire che tipo di evoluzione possa avere il nostro rapporto. Devo prima confrontarmi con lui. Certo, non mi aspetto di sposarlo, ma mi farebbe piacere continuare a frequentarlo anche nella vita vera”.

E’ stata quindi ‘quasi’ svelata la seconda coppia che, stando a quanto rivelato sabato scorso da Samantha e Grenet a Verissimo, avrebbe fatto sesso sull’Isola dei Famosi? Visto che la showgirl parlava di una coppia davvero inimmaginabile, difficile da intuire, potrebbe quindi ben trattarsi di questa composta da Urtis e dal suo amante (momentaneamente) senza nome.

La caccia all’uomo misterioso è quindi più aperta che mai.

M.F.