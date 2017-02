Gossip Isola dei Famosi 2017 – Eva Grimaldi lesbica: con Gabriel Garko fu amore vero?

GOSSIP. 23 FEB. Hanno commosso sia il pubblico televisivo che il popolo del web le lacrime di Eva Grimaldi, durante l’ultima puntata del serale dell’Isola dei Famosi 2017, che non è riuscita a celare la sua felicità ed a contenere le proprie emozioni nel sentire il suono della voce della compagna, Imma Battaglia.

In collegamento dalla ‘palapa’ in occasione delle nomination, la brava attrice veronese ha infatti avuto modo di salutare la fidanzata Imma Battaglia, lesbica dichiarata, fondatrice del movimento Lgbt e nota attivista nella lotta per i diritti gay, e l’emozione durante il ‘contatto a distanza’ tra le due donne, nonostante la brevità, è stata intensa e palpabile.

Durante la puntata precedente, al momento dell’eliminazione di Nathalie Caldonazzo, Eva la aveva raggiunta di corsa all’uscita della ‘palapa’ per raccomandarle di salutarle una persona. In studio però Vladimir Luxuria aveva affermato di aver udito il nome “Battaglia” e poi, aveva chiesto delucidazioni in merito alla stessa Grimaldi. Ma Eva aveva dissimulato, con ironia, negando che si riferisse ad una persona. Nella puntata seguente però, ecco la sorpresa: proprio Luxuria ha lanciato a sorpresa il collegamento telefonico tra le due, che non ha mancato di commuovere, oltre ad Eva, anche l’opinionista, che solo a stento è riuscita a trattenere le lacrime. Lacrime che, invece, hanno avuto il sopravvento sulla bella e simpatica attrice, travolta dalla felicità per aver sentito le parole di affetto e di incoraggiamento della sua Imma.

A questo punto però, nonostante nè Eva nè Imma abbiano mai fatto caming out ufficialmente, ormai la loro storia è palese è il loro amore viene vissuto praticamente alla luce del sole. Per questo oggi si fanno sempre più insistenti le voci ed i dubbi circa l’autenticità della precedente relazione tra la Grimaldi e l’attore Gabriel Garko.

Garko e la Grimaldi sono stati infatti al centro del gossip per la storia d’amore che li ha visti protagonisti dal 1997 al 2001. Una love story durata oltre 4 anni, terminata senza strascichi, con i due attori che sono rimasti amici, in ottimi rapporti. Ora che però è nota a tutti l’omosessualità della Grimaldi, non sono pochi i dubbi circa l’autenticità di quell’amore, tra due artisti legati dallo stesso management, con lui, di 11 anni più giovane di lei e all’epoca meno famoso di lei, che anche grazie a quel fidanzamento riuscì a farsi conoscere per cominciare a costruire una carriera che, negli anni a venire, è cresciuta sempre più.

Anche se, come si dice, l’amore non conosce ragione, ed è altrettanto possibile che l’attrice abbia cambiato inclinazione sessuale solo dopo la storia con Garko. Solo lei potrebbe dirlo, ma, evidentemente, non ne ha nessuna intenzione. E, del resto, ne ha anche diritto.

