Gossip Isola dei Famosi 2017 – Eva Grimaldi in crisi nera per fame e paura

GOSSIP. 4 APR. Eva Grimaldi non ce la fa proprio più. E’ disperata e confessa di non resistere più per la paura oltre che per la fame insopportabile. La simpatica naufraga, uscita al televoto due settimane fa, ma unitasi a Moreno sull’Isola dei Primitivi, per partecipare al ripescaggio che permetterà ad uno degli ultimi eliminati di rientrare in gioco durante la finale ed avere quindi ancora una possibilità di vittoria, sta attraversando una crisi terribile.

Eva e Moreno non mangiano praticamente nulla da giorni: il riso è finito, non si pesca quasi nulla e non si riesce a trovare niente da mangiare sull’isola. Così, in un’evidente stato di prostrazione, stremata e spaventata per la situazione, la bella attrice veronese si è sfogata in un confessionale, dove ha spiegato come a livello fisico le sofferenze stiano diventando insopportabili. I crampi allo stomaco sono sempre più violenti, così come la spossatezza, che fa automaticamente precipitare anche l’umore, a terra come le forze. Del resto la magrezza dei naufraghi e sempre più evidente, con le costole e le ossa sempre più visibili attraverso la pelle.

Ormai per non svenire i due ‘primitivi’ sono costretti a mangiare anche la buccia della frutta e soprattutto le foglie delle piante che si trovano sulla spiaggia. Ed Eva confessa di avere paura, molta paura per i giorni a venire, mettendo così in dubbio per la prima volta, dall’inizio della sua avventura sull’Isola dei Famosi, la possibilità di resistere fino alla fine.

M.F.