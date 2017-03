Gossip Isola dei Famosi 2017 – Eva Grimaldi fa coming out: sono lesbica e amo Imma Battaglia

GOSSIP. 6 MAR. Ora è ufficiale: Eva Grimaldi ed Imma Battaglia hanno reso pubblico il loro amore. E lo hanno fatto in una maniera talmente naturale, spontanea, commovente ed elegante, da aver commosso sia il pubblico che tutti i loro compagni d’avventura su questa Isola dei Famosi 2017.

Che la bella e simpatica attrice veronese e la combattiva fondatrice del movimento Lgbt e nota attivista nella lotta per i diritti gay stessero insieme era già un dato di fatto, visto che le due non hanno mai nascosto il loro rapporto speciale e le foto delle loro vacanze insieme erano già state pubblicate da diverse testate di gossip. Ma di ufficiale, fino a questo momento, non vi era nulla, visto che la Grimaldi non aveva mai fatto il cosiddetto “coming out”, ovvero non si era mai pubblicamente dichiarata omosessuale e fidanzata con la Battaglia.

Durante il lungo daytime andato in onda oggi pomeriggio su La5 invece, al momento di salutarsi, Eva ed Imma non hanno esitato a baciarsi ripetutamente sulla bocca, emozionate e commosse, mentre Eva, alla luce del sole, finalmente poteva gridare “Ciao amore” alla sua Imma, mentre si allontanava a bordo della barca che la riportava sulla terra ferma.

Imma Battaglia infatti è stata mandata per una settimana in Honduras insieme agli altri naufraghi, solo come ospite, con l’intento di provare a ricucire i rapporti tra Raz Degan ed il resto del gruppo dei concorrenti, oltre che per fare uno splendido regalo ad Eva naturalmente. E con il suo carattere aperto, sincero, sereno e forte, la Battaglia è riuscita ad entrare in sintonia con l’ex modello israeliano, strappandogli diversi sorrisi e complimenti, e facendosi apprezzare per la sue enorme capacità di comprensione. Tuttavia, la frattura tra i concorrenti è rimasta, aperta ed apparentemente insanabile: Raz mantiene la sua posizione di ‘solo contro tutti’.

Eva invece, dal canto suo, ha tratto enorme giovamento dalla settimana appena trascorsa al fianco della compagna, ed ora che si è apertamente dichiarata lesbica e felicemente fidanzata con Imma Battaglia, sembra più rilassata, più sicura e serena.

Del resto la stessa Grimaldi ha poi spiegato a Samantha De Grenet come, prima di adesso, non avesse mai fatto coming out, anche se aveva indetto una sorta di ‘riunione familiare’ per ufficializzare il fatto di essere gay e innamorata, ricambiata, di una donna. Una donna peraltro meravigliosa come Imma Battaglia.

M.F.