Gossip – Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: divorzio in vista?

GOSSIP. 6 APR. Sarebbe in piena crisi il matrimonio tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, al punto che ora la possibilità di una separazione o di un divorzio sembrerebbe sempre più vicina.

Se le voci circa la fine del matrimonio tra il noto imprenditore e la bella showgirl calabrese si rincorrerebbero sulla cronaca rosa già da un anno, adesso però troverebbero nuova linfa proprio a causa dell’ultima ‘mossa’ di Elisabetta che avrebbe improvvisamente rimosso tutte le foto con il marito dai suoi canali social. Sia da Facebook che da Instagram infatti, la Gregoraci ha provveduto a cancellare tutte le immagini in cui compariva insieme a Briatore, lasciando soltanto quelle in cui lui non compare, come se fosse tornata single.

Nel frattempo Elisabetta si concentra sulla carriera. In questi mesi continua a lavorare alla conduzione di ‘Made in Sud’. Mentre Flavio, dal canto suo, risulta completamente assorbito dai suoi nuovi progetti: l’apertura di una pasticceria nel Principato di Monaco e l’inaugurazione di un nuovo club in Grecia, a Mykonos.

Elisabetta Gregoraci era balzata agli onori della cronaca rosa italiana e internazionale nell’estate del 2006, quando fu resa pubblica la sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore, che in quel momento era direttore generale del team di Formula 1 della Renault, dopo averlo conosciuto nel novembre 2005. Il matrimonio tra Briatore e la Gregoraci fu celebrato il 14 giugno 2008, ed il 18 marzo 2010 nacque Nathan Falco Briatore, il primo, e per ora unico, figlio della coppia.

M.F.