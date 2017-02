Gossip – Belen mandata “a quel paese” da Costanzo e De Filippi: addio TV?

GOSSIP. 28 FEB. Se in Italia lavori in Tv, ed in particolare su Mediaset, litigare, o perlomeno uscire dalle simpatie di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, nel più probabile dei casi, equivale ad un probabile pensionamento mediatico. Rischio che, stando all’intervista esclusiva a Maurizio Costanzo pubblicata dal settimanale “Nuovo” starebbe correndo seriamente Belen Rodriguez, che per motivi ancora piuttosto oscuri, sembra essere repentinamente uscita dalle grazie della premiata ditta Costanzo-De Filippi.

“Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all’estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano” avrebbe infatti dichiarato il giornalista, conduttore e autore televisivo romano, utilizzando il cosiddetto ‘plurale maiestatis’ per lasciare intendere come anche sua moglie Maria De Filippi la pensi come lui.

E in effetti, a conferma di quanto affermato da Costanzo, è evidente a tutti i telespettatori anche meno attenti come negli ultimi mesi l’ex marito di Belen, il ballerino Stefano De Martino, imperversi in televisione, tra i protagonisti di ‘Selfie’ prima e di ‘Amici’ poi, oltre alle numerose ospitate che lo vedono protagonista sulle reti Mediaset, mentre la showgirl argentina, che lo ha lasciato per il motociclista Andrea Iannone, ha diradato moltissimo la sua presenza sul piccolo schermo, prima quasi costante, a volte, forse, anche eccessiva.

La vita privata della Rodriguez comunque prosegue a gonfie vele, come testimoniano le centinaia di post che quotidianamente pubblica sui suoi seguitissimi social network, così come continuano alla grande le sue carriere sia da modella che da imprenditrice.

L’intervista che Costanzo ha rilasciato a “Nuovo”, però, l’ha fatta arrabbiare, e molto. Al punto che la bella showgirl sudamericana ha lanciato una risposta di fuoco al direttore della rivista Riccardo Signoretti attraverso il suo profilo Instagram: “Purtroppo Signoretti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel così detto giornalista”.

Anche Signoretti, però, non è certo uno che le manda a dire, e ha prontamente controbattuto alla Rodriguez: “Belén mente e risponderà in ogni sede delle sue menzogne. Capisco che Belén sia distrutta dopo l’intervista-scoop di ‘Nuovo’ nella quale Maurizio Costanzo la invita a trasferirsi all’estero e a non rompere più le scatole. E’ stata scaricata da un personaggio autorevole e influente. Ma la sua strategia – demolire la mia credibilità per far pensare al pubblico che quell’intervista fosse falsa – non passerà. Ho dato incarico ai miei legali di procedere in ogni sede contro la Rodriguez”.

Come andrà a finire? Nel frattempo, tra i due litiganti, il terzo a godere è solo uno: Stefano De Martino.

M.F.