GOSSIP – Belen bacia figlio con lingua: ancora critiche

GOSSIP. 18 GEN. Che Belen Rodriguez sia in assoluto la showgirl più commentata e criticata sui social network in Italia è cosa ben nota. Del resto la showgirl argentina detiene anche, ormai da tempo, la palma di celebrità più seguita, nel nostro Paese, con la bellezza di quasi 4.900.000 followers iscritti alla sua pagina ufficiale di Facebook. Pagina destinata con ogni probabilità a sfondare presto il tetto record dei 5.000.000 di ‘mi piace’.

Eppure la maggior parte di coloro che si iscrivono a questa pagina, dove la bella conduttrice di ‘Tu sì que vales’ posta quotidianamente foto e video che la ritraggono anche nella sua intimità, entro le mura di casa, in pose sexy, ma anche in situazioni conviviali, con amici e parenti, sembra lo facciano solo per poter poi pubblicare migliaia su migliaia di critiche feroci, insulti e commenti a dir poco velenosi.

Ma ciò che stupisce maggiormente, è che le immagini più prese di mira dai cosiddetti ‘haters’ siano in particolare quelle che la ritraggono insieme al figlioletto Santiago. Nonostante il bimbo, avuto dall’ex marito Stefano De Martino, non abbia nemmeno 4 anni (che compirà il 9 aprile prossimo), dal momento della sua nascita ad oggi può già vantare un numero incredibile di foto pubblicate sui social network della mamma. Mamma che, da sempre incurante delle continue critiche e delle cattiverie indirizzate anche al piccolo, non ha mai smesso di pubblicare a ritmo serrato foto del bambino sui suoi social network.

Nonostante questo ‘trend’ vada avanti da sempre, sembrerebbe però che negli ultimi tempi sembra la situazione stia addirittura degenerando, con commenti ‘a luci rosse’, imbarazzanti e a dir poco feroci che coinvolgono anche il bimbo. In particolare, un mini video pubblicato da Belen circa una settimana fa, dove giocando e scherzando con Santiago a tavola, gli infila per pochi secondi la lingua nella bocca, ha scatenato una vera e propria ridda di accuse, insulti e commenti al vetriolo, proseguiti poi anche sotto ad immagini successive.

“Certo, se ficchi la lingua in bocca a tuo figlio magari non lo uccidi, ma sicuramente gli crei dei problemi” recita un commento che ha ricevuto quasi 2300 like. “I baci sulla bocca ai figli ok. Ma addirittura la lingua nella bocca di tuo figlio boh… Il senso, il perché.. non l’ho capito” recita un altro con oltre 800 like. E le migliaia di messaggi che seguono sono praticamente tutti sullo stesso tono. Da quelli più soft: “Premetto che a me Belen piace tantissimo e penso che sia una donna molto intelligente e indipendentemente dal fatto che sia sua madre, mi è sembrato un gesto di cattivo gusto perché non mi è sembrata una semplice ‘leccatina’, ma con uno spiccato intento provocatorio. Non so se per mettersi in mostra o involontariamente, ma il risultato è che certe cose non si tollerano, soprattutto se di fronte c’è l’innocenza di un bambino”. A quelli più aspri: “Vi dirò, a me non impressiona tanto la lingua, quanto la faccia che fa Belen mentre usa la lingua”. Fino a quelli apertamente accusatori: “Anche io amo con tutto me stesso mio figlio, ma mai mi è venuto in mente di limonare con lui. E neanche mia moglie ha mai limonato con nostro figlio”. E perfino allarmistici: “Nel caso di Belen,non c’è limite alla provocazione umana! Pur di apparire sexy e provocante usa anche il figlio…da telefono azzurro!”.

Intanto però, anche chi critica, e soprattutto loro, continuano a restare iscritti alla pagina ed a non perdersi nemmeno un post pubblicato dalla Rodriguez. Segno quindi che anche chi disprezza, comunque, gradisce.

M.F.