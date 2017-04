Gossip Ballando con le Stelle 2017 – Giuliana De Sio e il maestro Maykel Fonts: è amore?

GOSSIP. 7 APR. Giuliana De Sio e il suo maestro Maykel Fonts oltre che una splendida coppia sulla pista di Ballando con le Stelle 2017, sarebbero una splendida coppia anche in privato. Secondo gli ultimi gossip, e, in particolare, stando alle indiscrezioni dell’informatissimo sito Dagospia, tra la brava attrice napoletana e il suo sensuale maestro di ballo sarebbe infatti esplosa la passione. Tanto che proprio il portale di Roberto D’Agostino afferma che “L’inossidabile Giuliana De Sio non è più single. Si dice che la concorrente di Ballando con le Stelle abbia perso la testa per un suo collega di danza e che tra loro sia scoppiata un’incontenibile e segreta passione”.

Del resto Giuliana, che ha appena compiuto 60 anni lo scorso 2 aprile e può vantare una forma invidiabile ed un sex appeal da far invidia alle donne con la metà dei suoi anni, non ha mai nascosto il fatto di non essere indifferente al fascino dell’istruttore cubano. E anche sabato scorso, al termine della sua esibizione durante la trasmissione del sabato sera di Rai1 aveva speso parole di ammirazione per il suo insegnante 40enne. “Era sexy, mi sono anche un po’ eccitata” aveva confessato sorridendo l’attrice salernitana.

Ma un’ulteriore conferma del fatto che, effettivamente, il feeling tra Giuliana e Maykel vada ben oltre quello di un normale rapporto allieva-maestro sta nel fatto che, nonostante la De Sio abbia più volte dichiarato, sinceramente, di non poterne più e di volersi ritirare da questa che ha definito come “l’esperienza più dura della mia vita”, trovi la forza di resistere e di andare avanti, anche se non ne può più.

Durante l’ultima puntata, del resto, Giuliana ha addirittura ‘sbroccato’, perdendo le staffe ed esclamando “Basta! Non ne posso più! Non ne posso più di subire offese e critiche! Basta!”, alla fine, dopo un giro di ballo con Maykel, ha finito per accompagnarlo, sorridergli, e, alla fine, nonostante tutto e tutti, restare. Restare un’altra settimana ancora al suo fianco.

