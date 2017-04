Gossip Ballando con le Stelle 2017 – Giuria: “Giuliana De Sio distrugge camerino”. Lei: “Fantasia gay”

GOSSIP. 10 APR. Nonostante sia stata eliminata definitivamente, insieme a Simone Montedoro, durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2017, non si placa comunque la guerra tra la terribile (e mai così acida, maligna, invidiosa e incattivita come quest’anno) giuria della trasmissione del sabato sera di Rai1 e Giuliana De Sio.

Durante la scorsa puntata del programma infatti, due componenti della giuria, che dal primo momento non ha mai risparmiato giudizi pesanti e innegabilmente offensivi, spesso conditi anche da insulti e cattiverie esagerate, nei confronti della brava attrice salernitana, hanno pubblicato sui rispettivi social network la notizia che Giuliana, in preda alla rabbia, avrebbe devastato il suo camerino.

Ivan Zazzaroni ha infatti twittato: “Pare che la De Sio stia distruggendo il camerino… That’s all folks“, subito seguito da Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato, sempre su Twitter: “La De Sio sta distruggendo il camerino. Isteria e gusto per le sceneggiate. Il bello delle donne“.





Ma terminata la puntata, apprese le ennesime ‘bordate’ sparate dai giudici dello show anche alle sue spalle, la De Sio ha deciso di rispondere prontamente con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Non c è stato alcun camerino distrutto (CHISSA’ PERCHE’ questa è una classica fantasia dei gay, la diva che distrugge i camerini come in un film degli anni cinquanta) – ha scritto Giuliana – Non distruggo le cose degli altri e nemmeno cerco di distruggere esseri umani come state facendo voi con me in questa trasmissione raccontando bugie. Per la cronaca ero in infermeria e attendevo in mutande che mi riportassero il vestito per l esibizione che era stato cucito troppo stretto. sul mio stato d animo non dico niente. come ho detto in diretta ‘mi piaccio di più quando taccio’ e in questa trasmissione ho quasi sempre solo taciuto e ballato (almeno ci ho provato)”.

Una risposta scritta di getto, di pancia, dopo settimane trascorse a subire attacchi esagerati ed eccessivi in rapporto al contesto, da parte di cinque giurati inspiegabilmente aggressivi ed inaciditi, che hanno giudicato le sue performance sulla pista da ballo con l’atteggiamento di scienziati che discutono di massimi sistemi per salvare il mondo. Un mondo che invece, senza di loro e senza i loro giudizi inutilmente offensivi e rancorosi, andrebbe avanti lo stesso.

M.F.