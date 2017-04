Gossip Ballando con le Stelle 2017 – Christian De Sica difende Giuliana De Sio: “Giudici cafoni”

GOSSIP. 12 APR. Non si placa la pioggia di polemiche che mai come in questa edizione in corso di Ballando con le Stelle sta investendo la ‘severissima’ Giuria del programma. Al punto che ora perfino Christian De Sica è intervenuto pubblicamente in difesa della collega Giuliana De Sio, per dichiarare come i giurati dello show del sabato sera di Rai1, secondo lui, offrano in televisione un esempio di maleducazione.

Il celebre attore romano, che a teatro si esibisce anche come cantante e ballerino, ha deciso di esprimere il suo giudizio sulla trasmissione dopo l’ennesimo trattamento ‘poco gentile’ riservato a Giuliana, eliminata la scorsa settimana dopo essere stata bersagliata, nel corso di tutte le precedenti puntate, da critiche feroci e giudizi severi sconfinati anche in offese personali, che l’hanno portata perfino a scoppiare in lacrime e ‘sbroccare’ in diretta.

“Mi dispiace per Milly che stimo – ha scritto Christian De Sica – Ma trovo lo show molto cafone: dal lampadario alle parrucche ad alcuni giudici che sono ancora più cafoni dei balli ai costumi”.

Poi ha puntualizzato: “Cara Giuliana purtroppo gli unici momenti accattivanti per molti sono quelli che ti riguardano in una trasmissione noiosa e cafona. Mi dispiace tanto per te e Milly Carlucci che stimo. Forse era meglio se non avessi partecipato. No, non è un bello spettacolo. E l’unico divertimento per alcuni sta nel vedere trattare male delle signore che purtroppo hanno deciso di partecipare per svariati motivi loro”.

M.F.