Gossip Ballando con le Stelle 2017 – Alba Parietti “distrugge” la Giuria

GOSSIP. 2 APR. Alba Parietti sempre più protagonista a Ballando con le Stelle 2017. La bellissima showgirl, del resto, fino dalla prima puntata della seguitissima trasmissione del sabato sera di Rai1, non le ha mai mandate a dire alla giuria che l’ha sempre puntualmente criticata, duramente e pesantemente, al termine di ogni sua esibizione di ballo, affibbiandole voti imbarazzanti con la media del 3.

Ma ieri, finalmente, dopo settimane di liti e battibecchi, con Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, sembra aver firmato una sorta di “tregua” con i “terribili cinque”, che finalmente, dopo la rumba ballata ieri sera, le hanno dato voti voti più alti facendole guadagnare la sufficienza e avanzando addirittura anche i primi timidi complimenti.

Complimenti che, però, arrivano dopo settimane in cui i cinque giurati ci sono andati giù pesanti, oggettivamente troppo, con critiche feroci, esagerate, a volte sconfinanti in vere e proprie offese, con l’utilizzo di aggettivi come “ridicolo” e “grottesco”: esagerati e fuori luogo se si pensa che il loro ruolo sarebbe quello di giudicare una semplice gara di ballo tra vip, e non certo una competizione tra scienziati sui massimi sistemi.

Ma Alba Parietti, che ha sempre risposto loro per le rime, intervistata da Rai Radio1 durante ‘Un Giorno da Pecora’, ha sottolineato con ancor maggior chiarezza e veemenza il suo pensiero sulla giuria del programma condotto da Milly Carlucci, ed in particolare sulla blogger Selvaggia Lucarelli. “Si parla sempre di lei, ma non c’è solo lei in giuria. Lei è a capo di un trio alla Mimì, Cocò e Capitan Cocoricò, un trio che si schiera come i bulletti al bar”.

Mentre su Fabio canino Alba ha sintetizzato: “Poverino, lui è in difficoltà, è in confusione totale, annaspa cercando di dire cattiverie che non gli riescono”. E su Guillermo Mariotto ha dichiarato: “Ogni settimana mi devo scontrare col suo addome batraciano, ma non ho ancora capito se Mariotto sia il nome oppure il cognome”.

Le uniche parole gentili la Parietti le ha riservate a Ivan Zazzaroni, spiegando che “Lui è quello più educato, di buona famiglia”, e per la criminologa ligure Roberta Bruzzone, definita “Intelligente, sa stare al suo posto, è una persona seria che fa il suo lavoro serio. E per questo ha capito che è meglio non esporsi”.

M.F.