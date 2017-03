Gossip Ballando con le Stelle 2017: Giuliana De Sio a rischio ritiro per “troppi insulti”

GOSSIP. 22 MAR. Bella, brava, intelligente, tenace e ironica. Così è Giuliana De Sio, che alla non più verdissima età di 59 anni e con una grandissima carriera tutt’ora in corso come la sua, ha deciso di mettersi in gioco prendendo parte all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”, accettando di gareggiare a colpi di rumba, tango e cha cha cha, alla pari con altri 12 concorrenti, molti dei quali decisamente molto meno famosi e quotati di lei.

Eppure la giuria dello show del sabato sera di Rai1, condotto da Milly Carlucci, non sembra amare particolarmente le personalità più celebri e i vip più amati e più in vista, prendendosela particolarmente con i volti più noti, dimostrandosi invece, molto spesso, assai più ‘morbida’ con concorrenti, francamente, semi sconosciuti al grande pubblico. Che sia quindi una sorta di ‘invidia’, di ‘gusto perverso’ nello stroncare chi è più famoso e più ammirato di loro, fatto sta che Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, si dimostrano regolarmente critici, severi e duri al limite della pura cattiveria e del sadismo nei confronti dei personaggi in gara più noti al grande pubblico.

E non fa eccezione, in questa edizione 2017 di “Ballando con le Stelle”, Giuliana De Sio, letteralmente massacrata dalla giuria, così come Alba Parietti, che nell’ultima puntata ha però giustamente risposto per le rime alla giuria chiedendo educazione e rispetto.

Nell’ultima puntata di sabato scorso 18 marzo 2017, la giuria del dance show di Rai1 ha però decisamente esagerato, sommergendo la brava attrice salernitana di critiche esagerate, sconfinate nel vero e proprio insulto, con Fabio Canino che le ha dato addirittura della “zavorra” e la sua esibizione giudicata con voti che andavano dal 2 ad un massimo di 4.

Eppure la De Sio ha grinta da vendere, così come non le mancano l’impegno ed l’umiltà, che la spingono a non arrendersi e a continuare nonostante tutto ad impegnarsi per dare il meglio di sè, affidandosi alla guida del suo maestro Maykel Fonts.

Ma dopo 4 puntate puntate a raccogliere critiche feroci, attacchi, offese personali ed aggressioni verbali da parte di una giuria acida ed incattivita al limite del surreale, Giuliana De Sio ha confessato di non farcela più e sembrerebbe essere molto vicina al ritiro.

Nell’intervista rilasciata al quotidiano Libero, l’attrice campana ha infatti dichiarato: “Non lo rifarei, ma ormai ci sono dentro. Una voce mi ha detto: ‘Fallo’. Milly Carlucci me lo chiedeva da 4 anni. Non avevo capito che la mia vita sarebbe finita, almeno fino a maggio. Ho sempre seguito l’istinto, che mi ha portato o all’inferno o in paradiso. Un’eterna lotteria, non so mai se sono le forze del bene o del male che mi spingono”.

Poi ha spiegato: “Prima di ballare ho paura e attacchi di panico. Sapete, anche io sono umana, come sono stata costretta a spiegare davanti alle telecamere. Come attrice ho fatto di tutto, cambiato personaggio, epoca, età, idee politiche. Sono affamata di esperienze per creare movimenti interni, spezzare la quotidianità. Ho tanti amici e persone che mi vogliono bene, ma la mia vita in un certo senso è vuota, dal punto di vista classicamente affettivo. Non ho creato una famiglia mia, non ho figli, mia madre se ne è andata un mese e mezzo fa. Mio padre non sta bene, il mio ex compagno è morto di infarto tre giorni dopo la scomparsa di mia madre”.

Eppure la giuria, nonostante questo, con lei è stata feroce, facendola addirittura scoppiare in lacrime in una delle scorse puntate. “Sono arrivate lettere, messaggi. La giuria, forse pensando che io fossi quella forte, ha voluto stupire, mi hanno insultata, se la sono presa con me con violenza”.

Se la giuria non ha capito, però, il pubblico, invece, è e sarà sempre dalla sua parte. E spera che Giuliana De Sio non si ritiri e continui a dare il massimo, come ha sempre fatto.

