Gossip Amici 2017 – Morgan offende il pubblico: “Siete tutti bimbiminkia”

GOSSIP. 10 APR. “Una mandria di bimbiminkia”. Così Marco Castoldi, in arte Morgan, ha etichettato il pubblico di Amici durante la terza puntata del serale andata in onda sabato scorso in prima serata su Canale 5.

Durante la gara, prima di un’esibizione collettiva durante il quale il coach della squadra bianca avrebbe dovuto esibirsi insieme a Mike Bird, Shady e Thomas, cantando con loro un’emozionante versione di “These are the days of our lives” di Freddie Mercury, Morgan si accingeva a spiegare i motivi della scelta di quel brano, scritto dal leader dei Queen poco prima di morire. Ma è stato interrotto dalle urla isteriche di una ragazza del pubblico, e ha sbottato. Prima ha attaccato direttamente la ragazza: “Sei una bimbaminkia!”. Poi ha proseguito “Ecco, ora non spiego più. Per colpa della bimbaminkia non spiegherò più nulla”. Ma visto che, alle sue parole, l’intero pubblico in studio ha reagito con fischi e urla ben più provocatorie, l’ex leader dei Bluvertigo, allora, è esploso.

“Siete tutti dei bimbiminkia. Una mandria di bimbiminkia. Se il mondo va così è perché siete tutti bimbiminkia, fantastico” Vi va bene così, volete la vita random! Vi annoia il mio approfondimento, voi volete le cose a caso. Fantastico!”, ha sbottato Morgan, gridando verso il pubblico, che nel frattempo non smetteva di urlare e fischiare rumorosamente.

Maria De Filippi ha tentato allora di riportare la calma in studio, rispondendo al coach dei bianchi che puntualizzava: “Sono tutti dei bimbiminkia, ed io sono l’unico che glielo dice in faccia!”.

“Effettivamente ci sono dei momenti di esasperazione – ha spiegato Maria – e dei momenti in cui, quando un ragazzo si toglie la camicia, l’urlo generalizzato per gli addominali è imbarazzante, mentre qualcun altro cerca di spiegare qualcosa”.

Al che Morgan ha finalmente chiuso questa polemica chiosando: “Vi chiedo un minimo di civiltà. Io non centro nulla, ma rischiamo di buttare fuori un sacco di ragazzi che hanno invece talento. Ci vanno di mezzo loro, ed è questo che mi fa incazzare”.

Ma con Morgan in studio, in ogni caso, le polemiche non si fermeranno certo qui.

M.F.