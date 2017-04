Gossip Amici 16 – Morgan denunciato da Mediaset e Maria De Filippi per diffamazione

GOSSIP. 14 APR. E’ finita nel peggiore dei modi la “storia” di Morgan ad Amici 16. Ieri infatti Mediaset ha ufficialmente avviato un’azione legale nei confronti dell’ex coach della squadra bianca che prima ha annunciato di abbandonare per sempre il famoso talent show condotto da Maria e Filippi, e poi ha cominciato a sparare a zero sul programma, sugli autori e sulla stessa Maria, senza esclusione di colpi.

Da giorni ormai l’ex leader dei Bluvertigo rilascia interviste azi maggiori quotidiani ed organi di stampa nazionali lanciando accuse dirette e pesanti sulla trasmissione e sulla sua conduttrice, così come quotidianamente pubblica post al vetriolo contro Amici sui suoi social network.

Per questo motivo Mediaset ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Morgan, al secolo Marco Castoldi, “per le gravi affermazioni diffamatorie rilasciate contro la Società negli ultimi giorni”.





In particolare, come sottolinea anche il Corriere della Sera, Morgan ha dichiarato sia su Facebook che intervistato dallo stesso quotidiano, che “I ragazzi sono manipolati, è un programma televisivo, è tutto montato. Amici è un lager dove i ragazzi sono trattati come degli schiavi. Dopo un anno li buttano via come spazzatura”. E ancora: “Le puntate di Amici sono montate, opere di confezionamento che vengono scritte e costruite. Anche le liti sono tutte finte, fanno parte della sceneggiatura. Quello è un film horror, una zona buia, dove non solo manca la cultura ma il minimo di indispensabile”.

Ma non è tutto, perché il musicista milanese ha attaccato frontalmente anche Maria De Filippi dicendole: “Sei scaduta ai miei occhi come la strega di Biancaneve”.

Al che Maria, chiamata in causa direttamente, oggi non ha potuto far altro che diramare una lunga nota ufficiale nella quale risponde a Morgan e alle sue accuse.

“Fino ad ora – ha dichiarato Maria – resisto nell’intento di non farmi influenzare dalle nefandezze che, come da altri previsto, sono uscite puntualmente dalla bocca di Morgan continuo a pensare a lui come ad un uomo pieno di doti elevate e rare e non voglio mortificare la mia intelligenza, entrando in ‘lite’ e stilando una lista di accuse. Annoierei chi le cose già le sa e mi direi da sola alcune ovvietà tipo ‘non lo sapevi prima di invitarlo che Morgan dà sempre fuoco a tutto, per il solo gusto di farlo?’. Si, lo sapevo e come detto, ho sbagliato a credere che dandogli la libertà potesse trovare finalmente modo di far conoscere se stesso e le cose che sa. A me piacciono e avrei voluto condividerle. Però non mi va che nel fango ci finiscano i programmi, chi ci partecipa, il pubblico che magari li segue o i tanti che ci lavorano. Non scrivo poesie, non faccio musica, non suono nessuno strumento, ma non per questo mi sento colpevole. E mentre ribadisco che non faccio tante belle cose, non faccio nemmeno quello di cui annaspando, Morgan ci accusa. Una settimana fa dichiarava coram populo che Amici è la libertà, che ad Amici ha potuto fare quello che da nessun’altra parte in precedenza aveva mai ottenuto di poter fare e poi ieri invece gridava al complotto, alla macchinazione e alla manipolazione. Noi il male, lui il bene. Però noi siamo sempre noi e qualcosa non torna”.

Ora però la parola passa ai giudici.

M.F.