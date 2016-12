GOSSIP – Alessia Marcuzzi sfoggia lato b da urlo a 44 anni

GENOVA – A 44 anni, compiuti lo scorso 11 novembre, Alessia Marcuzzi sfoggia un fisico, al tempo stesso tonico e sexy, che farebbe invidia alla stragrande maggioranza delle 18enni italiane. Gambe chilometriche senza un filo di cellulite, pancia piatta come una tavola da surf, decolleté generoso (anche dopo l’operazione di riduzione del seno) e, soprattutto, un lato b da urlo, scolpito e hot, a prova di forza di gravità.

E’ per questo motivo che le FOTO postate in questi ultimi giorni dalla bella conduttrice romana sul suo profilo Instagram stanno raccogliendo centinaia di migliaia di like e di commenti a dir poco entusiastici. Complimenti e gradimenti, del resto, ampiamente meritati, visto che, effettivamente, le immagini che ritraggono la bionda Alessia in costume da bagno, sia in bikini che con l’intero, mentre si gode il sole e il mare delle Maldive sono davvero splendide.

La Marcuzzi è infatti volata con il marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, su un atollo delle Isole Maldive, dove sta attualmente trascorrendo le vacanze di Natale 2016 al caldo, tra panorami mozzafiato e acque cristalline: una ‘fuga’ d’amore in una location da sogno, lontano dal freddo, dall’inverno e dalla città. In attesa che, entro poche settimane, su Canale 5 parta la terza edizione dell’Isola dei Famosi targata Mediaset che sarà sempre lei a condurre (si dice ancora per il ‘modico’ cachet di 90.000 € a puntata).



Intanto però, in attesa di rivederla in prima serata alla conduzione del celebre reality show, i fans di Alessia possono ammirarla in versione bomba sexy, alla faccia di chi pensa che dopo i 40 anni una donna dovrebbe coprirsi. Perchè se dopo i 40 anni il fisico è come quello di Alessia Marcuzzi, si può scoprire eccome.

M.F.