ROMA. 23 FEB. Anche Google celebra la scoperta di sette esopianeti simili alla Terra. Lo fa con un simpatico doodle animato nel quale la Terra, rappresentatata da una ‘o’ della scritta Google, con a fianco il suo satellite, la Luna, guarda attraverso un telescopio nello spazio profondo un altro sole e vede un pianeta, poi un altro fino ad arrivare al settimo pianeta che ‘fa capolino’ e un saluto. Molto simpatica la scena della Luna che gioisce per la scoperta.

Si tratta di un sistema solare con 7 pianeti simili alla Terra, sei dei quali si trovano in una zona temperata in cui la temperatura è compresa fra zero e 100 gradi.

Descrive il più grande sistema planetario mai scoperto con diversi possibili sosia della Terra.

La stella, chiamata Trappist-1, è distante 39 anni luce.

Proprio ieri in serata, avevamo fatto una diretta streaming dalla piattaforma della Nasa.