GENOVA. 7 APR. Allarme bomba in centro a Genova. Intorno alle 8,30 di oggi una telefonata anonima ha segnalato un pacco sospetto in via Dante. Sono scattate immediatamente le misure di sicurezza con l’intervento degli artificieri e dei vigili del fuoco. La zona tra piazza Dante e piazza De Ferrari, dove insistono anche le entrate delle Poste e della Banca d’Italia, è stata transennata e il traffico deviato.

Le Poste erano già state prese di mira da movimenti vicini all’area dei No Borders, che avevano accusato la compagnia aerea Mistral Air (controllata da Poste Italiane) di “deportazioni” dei migranti.

Oggi in visita in città c’è il ministro dell’Interno Marco Minniti, che nella sede dell’Agenzia delle Entrate, in via Fiume, incontrerà i sindaci liguri durante l’evento organizzato da Anci. I sindacati ed Arci hanno organizzato un presidio di protesta davanti alla Prefettura contro le decisioni del ministro Minniti e del collega Andrea Orlando (Giustizia) sui migranti.

Inoltre, stamane a Genova è previsto l’arrivo del governatore di Bankitalia Ignazio Visco, ospite a Palazzo Ducale degli incontri della “La Storia in Piazza”.

In ogni caso, Genova risulta la città italiana dove si sono registrati più segnalazioni per pacchi sospetti nelle ultime settimane. Sono state oltre una ventina. Gli allarmi bomba si sono verificati un po’ ovunque. Da Albaro a Principe al centro città.

Aggiornamenti in corso.