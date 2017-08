Gli ultimi concerti all’Abbazia di San Fruttuoso

GENOVA. 16 AGO. Il prossimo fine settimana prevede due appuntamenti che vanno a chiudere la Rassegna dei Concerti all’Abbazia di San Fruttuoso di quest’anno. Il primo, venerdì 18 agosto 2017 alle ore 21.30 sarà in Piazza Colombo a Camogli con BIG BORGO BAND ed è un concerto jazz con omaggio a Frank Sinatra, offerto gratuitamente al pubblico dall’Associazione, in collaborazione con il Comune di Camogli per festeggiare il 25° anno della Rassegna di San Fruttuoso.

La Big Borgo Band che sarà diretta dal maestro Claudio Capurro ha avuto origine da un gruppo di studenti di sassofono, tutti allievi di Capurro, che quasi per gioco hanno cominciato ad incontrarsi alla fine del 2001 e ai quali si aggiunsero altri strumentisti, alcune trombe ed un contrabbasso. Poco alla volta l’organico di rimodellò sulla falsariga delle storiche Big Band Americane che attraversarono la storia del Jazz dalla fine degli anni ‘20 a tutti gli anni ’70.

Il secondo appuntamento, quello di sabato 19 agosto 2017 alle ore 21.30, si torna all’Abbazia di San Fruttuoso con ARMANDO CORSI alla chitarra che presenta”Cinquanta”, gli anni di carriera del musicista. Una carriera nata nelle osterie della vecchia Genova all’età di 10 anni e che lo ha visto al fianco di artisti di levatura internazionale come Paco de Lucia, Ivano Fossati, Ornella Vanoni, Samuele Bersani per la musica e Giorgio Albertazzi, Mariangela Melato, Tony Servillo, per il teatro.





Il concerto “Cinquanta” ripercorre il percorso musicale del musicista genovese: dalla canzone tradizionale della sua Genova, alle note dell’amato Brasile per approdare alla canzone d’autore e al suo ultimo omaggio a Luigi Tenco.

In caso di mare agitato il concerto sarà rimandato al 21 agosto

FRANCESCA CAMPONERO