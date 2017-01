GENOVA. 16 GEN. Prosegue, anche in serata, l’incendio alle spalle di Genova Nervi e sopra Sant’Ilario, complice il clima secco e il forte vento.

La situazione è peggiorata nel corso del pomeriggio a causa del forte vento e il fronte di fuoco si è esteso sul crinale tra Monte Fasce e Monte Moro. Mentre si registra un nuovo focolaio ad Apparizione in via Lanfranco Alberico dove le fiamme hanno lambito da vicino un agriturismo e alcune case.

Il fumo si è propagato anche sulla A12 Genova-Rosignano tra Recco e Nervi in entrambe le direzioni è stata disposta la chiusura del tratto e si sono formate code a causa di un incendio che si è propagato all’esterno dell’autostrada. Sul tratto sono state istituite le uscite obbligatorie di Recco per chi proviene da Livorno e di Nervi per chi proviene da Genova. In alternativa, per le lunghe percorrenze, chi è diretto verso sud seguire la a A21 verso Piacenza e successivamente la A1 verso Roma, altrimenti seguire per l’autostrada A15 CISA se si deve raggiungere Genova. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Sul posto operano i vigili del fuoco di Genova e una squadra di Rapallo, oltre ai volontari.

Purtroppo per il forte vento sia l’elicottero, sia i canadair hanno difficoltà a volare. Attualmente, in serata, sono presenti solo le squadre di terra.

Il traffico ha subito pesanti ripercussioni sulla viabilità ordinaria bloccando anche parte di corso Europa.