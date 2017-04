Gli appuntamenti e mostre di oggi nella riviera di levante

LEVANTE LIGURE.1 APR. Proponiamo ai lettori di Liguria Notizie gli appuntamenti di oggi primo aprile (e non è uno scherzo) nella riviera del levante ligure.

Continua, a Bogliasco, la mostra di composizioni floreali allestita nella sala Berto Ferrari, vicino alla Croce verde, aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.

A Recco, viene presentata una particolare linea telefonica, di prossima attivazione, dedicata alle donne in situazione di violenza: appuntamento alle 18 nella sala polivalente. Questa mattina, invece, nella sala consiliare del Comune, la distribuzione, alle famiglie dei nati nel 2016, delle bambole “Pigotte” realizzate dagli alunni della scuola media.

Il Circolo Arci di Santa Margherita ospita, alle 21.30, il concerto dei “Young Romance”, band “new thing” del panorama Indie di Londra, entrata di 8 euro con tessera Arci. Il critico musicale Ferruccio Tammaro apre il ciclo di incontri di “Aspettando il Sibelius Festival”, con l’incontro delle 17 a SpazioAperto di via dell’Arco, dal titolo “Il mare nel sinfonismo nordico”.

A Rapallo, la compagnia teatrale dell’istituto San Benedetto porta in scena “I magnifici 100 + 1”, spettacolo tratto da “La carica dei 101”, alle 16.45, all’auditorium delle Clarisse: il ricavato sarà devoluto a sostenere la guardia medica pediatrica di Rapallo. All’interno della mostra di Rocco Borella allestita all’antico castello sul mare, si tiene un evento musicale, con il concerto del batterista jazza Rodolfo Cervetto, affiancato Renzo Luise da Fano, alle 17. In città si respira già il clima della “Rea Palus Race”, la gara che si svolgerà domani 2 aprile. Dalle ore 12 odierne, “village” alla Rotonda Marconi, con stand gastronomici e intrattenimento; alle 14, “Rea Palus Warriors”, alle 15 la gara per bimbi “Rea Palus Kids”.

Chiavari: Si apre a Palazzo Rocca la mostra “Biblia pauperum – l’immagine del Sacro”, di Roberto Altmann: inaugurazione alle 17.30, mostra aperta sino al 30 aprile nei feriali dalle 16 alle 19 e nei festivi anche dalle 10 alle 12. Ricordiamo che il Comune di Carasco distribuisce ancora il compost ai cittadini che, dalle 10 alle 12, le persone interessate si presentino, con apposito contenitore, al magazzino comunale di via Pontevecchio.

Nella sede di WyLab, in via Gagliardo, scatta alle 11.30 la mostra sulla storia del Subbuteo, con i “cimeli” conservati da Gianni Ghio, organizzata dagli allievi del corso di banqueting della Scuola Alberghiera di Lavagna. Dalle 14 alle 18, il torneo, con una ventina di partecipanti e la possibilità di andare a giocare..

A Borzonasca torna il torneo challenge di badminton, giunto alla terza edizione, che proseguirà domani. Il teatro di Monleone di Cicagna ospita, questa sera, alle 21, “Il Tartufo” di Moliere, commedia portata in scena dalla compagnia Teatro Rina e Gilberto Govi.

Al Musel di Sestri Levante, a Palazzo Fascie, si tiene la presentazione del libro di Sandro Antonini dedicato ad Aldo Gastaldi, “Bisagno”, alle 16.30, nella sala Carlo Bo. ABov.