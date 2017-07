LA SPEZIA. 8 LUG. Illegalità e degrado. La nuova giunta Peracchini (centrodestra) subito operativa a La Spezia, dove stamane è scattata un’operazione contro i venditori abusivi che sostano in passeggiata Morin, nei pressi dell’imbarco dei traghetti per l’isola Palmaria e per Porto Venere.

Quattro immigrati dal Bangladesh, regolari in Italia, sono stati sorpresi dagli agenti della polizia municipale spezzina a vendere abusivamente cappellini, porta cellulari, oggetti in pelletteria ed altra merce ai turisti in attesa dell’imbarco.

I quattro sono stati identificati e sanzionati con una multa da oltre 1000 euro a testa. La merce è stata sequestrata. Indagini in corso per scoprire dove e da chi si rifornivano gli abusivi extracomunitari.