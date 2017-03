Giunta Doria: sì a mercatino corso Quadrio, no a divieto burqa

GENOVA. 8 MAR. Giunta Doria: sì al mercatino illegale di corso Quadrio, no al divieto di burqa e niqab negli ospedali ed uffici pubblici del Comune di Genova. Giunta Toti: no al mercatino illegale di corso Quadrio, sì al divieto di burqa e niqab negli ospedali e negli uffici pubblici della Regione Liguria.

“Le misure demagogiche non conducono a nulla – ha spiegato oggi l’assessora comunale alla Legalità Elena Fiorini, che con Doria aveva istituito il contestatissimo mercatino di corso Quadrio – la Francia ha introdotto nel 2010 il divieto di burqa ma non ha portato a nulla se non alla radicalizzazione dei conflitti. Deve essere garantito a tutti il massimo accesso allo spazio pubblico per poter lavorare sulla libertà delle persone e sul rispetto delle regole”.

Lo ha dichiarato oggi l’assessora comunale alla Legalità, Elena Fiorini, che con il sindaco Marco Doria aveva istituito il contestatissimo mercatino illegale di corso Quadrio, commentando il contenuto della delibera per la sicurezza e la libertà delle donne, che venerdì sarà sottoposta al voto della giunta regionale.