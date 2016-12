Giunta Doria: ecco tutti i divieti per i botti di Capodanno

GENOVA. 27 DIC. In occasione della notte di San Silvestro, l’Amministrazione comunale di Genova oggi ha diffuso un comunicato in cui richiama “tutti i cittadini al rigoroso rispetto delle norme per evitare danni alle persone e agli animali e garantire la sicurezza”.

“L’Amministrazione – spiega la giunta Doria – ricorda che il regolamento comunale di Polizia urbana vieta l’utilizzo di botti, petardi e prodotti simili in tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di qualsiasi tipo. Il divieto include tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti delle persone e all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità, uffici pubblici e ricoveri di animali (esempio canile e gattile), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture”.

Il regolamento comunale di Genova stabilisce anche che “la vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all’etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell’infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all’eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici”.



La giunta Doria fa, inoltre, appello a “non usare botti di Capodanno anche nei locali privati dove possano arrecare rischi o comunque disagi alle altre persone e causare traumi agli animali. E’ noto che gli animali, sia domestici che selvatici, avvertono maggiormente le detonazioni e reagiscono spesso in maniera istintiva e incontrollata, esponendosi così a gravi traumi o alla morte, mettendo al contempo a repentaglio anche l’incolumità delle persone. D’altra parte, le esplosioni effettuate in condizioni non protette possono provocare gravi incidenti a chi ne è artefice e a chi le subisce, oltre ad aggravare il disagio delle persone malate o che versano in situazioni di sofferenza. Il rigoroso rispetto delle norme e il prevalere del senso civico sono dunque indispensabili alla tutela dell’ambiente, degli animali e della convivenza civile in un momento di festa”.