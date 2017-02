GENOVA. 11 FEB. Manifestazione antifascista contro il convegno delle ultradestre europee. Sequestrato un furgone con delle spranghe, molotov ed altro materiale pericoloso. Il papà di Carlo Giuliani in piazza insieme ai Doria, ossia ai noglobal della sinistra.

Sturla oggi rivive la paura e le tensioni del G8. Grate metalliche, mezzi e centinaia di poliziotti e carabinieri in assetto antisommossa, bulloni e bottiglie lanciate contro le forze dell’ordine, schierate per garantire l’ordine pubblico. Oggi pomeriggio sono stati anche lanciati fumogeni e petardi. In via Caprera, un’ambulanza è stata fatta passare dalla polizia, ma del varco ne ha approfittato un gruppo di contestatori antifascisti, incappucciati e con caschi, subito respinti con una carica di alleggerimento.

Mille da un parte, un centinaio dall’altra. In mezzo le forze dell’ordine. Tensione ancora alle stelle, ma al momento, per fortuna, non risultano feriti. Il convegno delle ultradestre europee si sta “regolarmente svolgendo” nella sede di Forza Nuova in via Orlando. I residenti hanno ringraziato poliziotti e carabinieri: “Con loro ci sentiamo sicuri”.

Le presenze alla contro manifestazione ora stanno diminuendo. Molti dei mille contestatori stanno lasciando piazza Sturla e via Caprera.