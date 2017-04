Giudice Sportivo B: squalificato De Col (Spezia)

LA SPEZIA 11 APR. Il Giudice sportivo di serie B ha emesso le sue decisioni in merito all’ultimo turno del campionato cadetto.

AMMENDA

– € 5.000,00 alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, al 16° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una decina di fumogeni che causavano l’interruzione della gara di circa quattro minuti; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.





SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAPRADOSSI Elio (Bari)

CICIRETTI Amato (Benevento)

MINALA Joseph Marie (Salernitana)

VOLTA Massimo (Perugia)

CORONADO Igor Caique (Trapani)

CASSATA Francesco (Ascoli Picchio)

COLOMBATTO Santiago (Trapani)

EMMANUELLO Simone (Pro Vercelli)

GAGLIOLO Riccardo (Carpi)

GRANOCHE Louro Pablo (Spezia)

GUCHER Robert (Vicenza)

PEDRELLI Ivan (Cittadella)

TERRANOVA Emanuele (Frosinone)

ZANON Damiano (Ternana)

ZIGONI Gianmarco (Spal 2013)