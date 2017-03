Giudice Sportivo B: illibate Spezia ed Entella

GENOVA 2 MAR. Le decisioni del Giudice Sportivo sul campionato cadetto: nessuna squalifica per Spezia ed Entella.

Gare del 27-28 febbraio 2017 – Settima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

AMMENDA

– € 3.000,00 alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza;

– € 1.500,00 alla Soc. PRO VERCELLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti del Quarto Ufficiale;

– € 1.500,00 alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti di un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COLY Racine (Brescia)

BELMONTE Nicola (Perugia)

BRIGHI Matteo (Perugia)

FAVILLI Andrea (Ascoli Picchio)

LEGITTIMO Matteo (Trapani)

MACHEDA Federico (Novara)

MONACO Salvatore (Perugia)

SCHIAVONE Andrea (Cesena)

VALJENT Martin (Ternana)

VITALE Luigi (Salernitana)

VOLTA Massimo (Perugia)

ALLENATORI

AMMENDA DI € 3.000,00

BISOLI Pier Paolo (Vicenza): per avere, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di alcuni calciatori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.