GENOVA. 10 MAR. La Polizia Stradale nel 2016 ha stipulato un protocollo con il Miur per la sicurezza nei trasporti di studenti in gita scolastica. In sostanza, la scuola organizza una gita, avvisa sull’ora, giorno, luogo di partenza e la pattuglia controlla pullman e autista prima del viaggio.

Dall’anno scorso, la Polstrada di Genova ha controllato 124 autobus pronti a partire per una gita e in 14 casi ha riscontrato irregolarità. Il dato negativo è salito a 15 due giorni fa, quando gli agenti hanno controllato un pullman che doveva portare 15 ragazzi di un liceo genovese fino a Bergamo. Mentre i ragazzi caricavano i bagagli, si sono iniziati i controlli che hanno portato a scoprire che le aperture di emergenza delle porte anteriore e posteriore non funzionavano se non comandate dalla consolle dell’autista.

Gli insegnanti hanno preteso e ottenuto dalla ditta di trasporto un mezzo idoneo e con tutti i dispositivi efficienti e in ordine. Dopo circa due ore il gruppo, a bordo di un altro pullman, anch’esso preventivamente controllato dagli agenti della Polizia Stradale di Genova), è potuto partire per la gita scolastica.