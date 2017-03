Giovedì al Bristol Salvini, Meloni e Toti per Bucci sindaco di Genova

GENOVA. 28 MAR. Giovedì alle 12, presso l’Hotel Bristol in via Venti Settembre a Genova, il segretario federale della Lega Nord Matteo Salvini, la presidente di Fratelli d’Italia-AN Giorgia Meloni e il governatore Giovanni Toti presenteranno il candidato sindaco di Genova per la coalizione di centrodestra Marco Bucci, nell’ambito dell’incontro ‘Proposte per una nuova Genova’.

Saranno presenti il segretario nazionale della Lega Nord Liguria Edoardo Rixi, il coordinatore regionale di Forza Italia Sandro Biasotti, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Matteo Rosso, i rappresentanti dei partiti della coalizione: Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Liguria Popolare, Direzione Italia-Raffaele Fitto.

A seguire, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giovanni Toti, accompagnati dai segretari e coordinatori liguri, si sposteranno, alle 14 circa, al Caffè Defilla in via Garibaldi a Chiavari per la presentazione ufficiale del candidato sindaco Roberto Levaggi, sostenuto dalla coalizione di centrodestra.