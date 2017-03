GENOVA. 27 MAR. Venerdì 31 Marzo, h21.30 sul palco del Teatro Altrove è di scena Giovanni e Nori, Una storia di amore e di resistenza che si sviluppa tra le pieghe del Novecento.

Dal libro di Daniele Biacchessi, edito da Laterza (gennaio 2014), e scritto in collaborazione con Tiziana Pesce, lo spettacolo, realizzato dal vivo da Daniele Biacchessi, Gang e Gaetano Liguori, con il patrocinio dell’Associazione Memoria storica Giovanni Pesce, narra la storia di Giovanni Pesce e Onorina Brambilla detta Nori che si snoda dall’immigrazione in Francia alla guerra civile in Spagna, passando per il confino di Ventotene, la lotta partigiana a Milano e Torino, il campo di concentramento di Bolzano, i giorni della Liberazione, fino ad oggi. Perchè nulla vada mai dimenticato.

Daniele Biacchessi è giornalista, scrittore, caporedattore di Radi24. Premio Cronista 2004 e 2005 per il programma Giallo e nero. Premio Raffaele Ciriello 2009 per il libro Passione reporter. Premio Unesco 2011 per lo spettacolo Aquae Mundi con Gaetano Liguori. Ha alle pubblicato decine tra libri, prefazioni e interventi. Tra quelli più conosciuti La fabbrica dei profumi (Baldini & Castoldi, 1995), Fausto e Iaio(Baldini & Castoldi, 1996), Il caso Sofri (Editori Riuniti, 1998), L’ultima bicicletta. Il delitto Biagi (Mursia, 2003), Il Paese della vergogna (Chiarelettere, 2007), Orazione civile per la Resistenza (Promomusic, 2012), Enzo Tortora, dalla luce del successo al buio del labirinto (Aliberti, 2013). È anche autore, regista e interprete di teatro narrativo civile, e presidente dell’associazione Arci Ponti di memoria.

Sul palco Daniele Biacchessi (voce narrante, testo, regia), Marino Severini dei GANG (chitarra dodici corde e voce)e Sandro Severini dei GANG (chitarra elettrica). Una collaborazione NARRAMONDO & CIRCOLO ARCI BELLEVILLE

FRANCESCA CAMPONERO

Speciale Settimana del Teatro: 8€ under 25