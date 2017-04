Giovani talenti questa sera alla GOG

GENOVA. 10 APR. Questa sera, lunedì 10 aprile al Teatro Carlo Felice alle ore 21,00, per il ventiduesimo concerto della Stagione GOG 2016-2017 un duo di giovani talenti che si esibirà per la prima volta sul suo palco: Alexandra Conunova, violino e Michail Lifits pianoforte, che propongono un programma di musiche di Brahms, Prokof’ev e Ravel.

Alexandra Conunova è moldava, ha studiato alla Hochschule für Musik und Theater di Hannover, nell’autunno 2012 ha vinto il Primo premio al Concorso Internazionale di violino Joseph Joachim. L’Hannover Allgemeine Zeitung ha rilevato con quale splendore di suono l’interprete fosse in grado di far rivivere il suo pensiero musicale. Alexandra Conunova è stata insignita del premio Julius Bär come miglior talento presente al Festival di Verbier 2013. Suona un violino Santo Serafino del 1735, gentilmente messo a sua disposizione dalla Deutsche Stiftung Musikleben.

Ad accompagnarla questa sera sarà il pianista Michail Lifits, vincitore nel 2009 del Concorso Pianistico Internazionale Busoni di Bolzano. La sua musicalità avvolgente e “la maturità del suono, apparentemente piena di saggezza” (Süddeutsche Zeitung) sono state accolte calorosamente dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo. I principali impegni della stagione 2016/17 includono concerti con la Munich Chamber Orchestra e con la Munich Symphony Orchestra, i debutti con la NDR Radiophilharmonie Hannover, con l’Orchestra di Valencia e l’Orchestra dell’Arena di Verona con Jean-Luc Tingaud.

FRANCESCA CAMPONERO