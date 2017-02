ROMA. 4 FEB. Oggi, sabato 4 febbraio, si celebra la Giornata mondiale contro il cancro.

Undici ricercatori, oncologi e chirurghi dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell’Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma ‘ci hanno messo la faccia’ e, da giorni, inviano messaggi ai cittadini attraverso 11 cartoline e suggeriscono azioni che tutti possiamo fare.

Il motto della Giornata mondiale è, infatti, “Noi possiamo. Io posso”, ma non solo il 4 febbraio.

“Occorre chiedersi – spiegano gli oncologi – come possiamo impegnarci in prima persona e tutti insieme per prevenire e curare il cancro e soprattutto contribuire alla riduzione dell’impatto globale prodotto dalla patologia sulla persona, la famiglia, la società ed il lavoro”.

La Giornata mondiale contro il cancro è promossa dalla Union for International Cancer Control, è “l’occasione per riflettere ed impegnarsi su stili di vita più salutari e ricordare che occorre sostenere la ricerca scientifica”.

Proprio su una cartolina l’oncologo Francesco Cognetti scrive: “Cancro? No grazie. Mantieni il peso salutare, sii fisicamente attivo, segui una dieta sana, limita il consumo di alcol, aderisci ai programmi di screening”.

Ecco il messaggio della ricercatrice Paola Nisticò: “Contro il cancro alleiamoci con il nostro sistema immunitario. Le nuove terapie lo possono risvegliare”.

L’oncologa Alessandra Fabi: “La donna dopo la cura, vive un periodo intenso di ri-creazione: Il cancro al seno si combatte: sfidiamolo insieme!”

Francesco Facciolo, chirurgo toracico: “Il fumo gioca con la tua vita. Tienilo lontano!”.

Le cartoline sono tutte visibili sul sito dell’Ifo o sul video

