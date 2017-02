GENOVA. 9 FEB. Un elenco pubblico di giornalisti, precari e disoccupati iscritti all’Albo, al quale le Amministrazioni pubbliche possano attingere in occasione di particolari eventi che richiedano un supporto straordinario e qualificato in relazione all’attività di ufficio stampa.

E’ quanto ha stituito la Regione Liguria, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta del presidente Giovanni Toti e dell’assessore alla Comunicazione, Ilaria Cavo, d’intesa con l’Associazione Ligure Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria.

“Fin dal nostro insediamento – spiega Toti – abbiamo lavorato per sostenere lo sviluppo di questa regione attraverso politiche che incentivassero l’occupazione. L’istituzione di questo elenco va esattamente in questa direzione, per sostenere e tutelare, a fronte di una crisi dell’editoria in tutto il paese, quei giornalisti precari e disoccupati che, preparati e capaci, possono garantire un’informazione sempre corretta e puntuale”.

“L’impegno concreto – aggiunge l’assessore alla Comunicazione Ilaria Cavo – è duplice: da un lato far sì che tutte manifestazioni che vedono coinvolta a vario titolo Regione Liguria attingano a questo elenco per l’attività di ufficio stampa e, dall’altro, recepire le esigenze formative per la specializzazione dei giornalisti iscritti, in base alle opportunità che si presentino o alle esigenze che sopravvengano”.

L’elenco, al quale potranno iscriversi i giornalisti, pubblicisti o professionisti iscritti all’Albo, allegando il proprio curriculum vitae, sarà formato e aggiornato almeno una volta all’anno a cura dell’Ordine del Giornalisti – Consiglio regionale della Liguria, con il concorso dell’Associazione Ligure Giornalisti e successivamente pubblicato sui rispettivi siti internet e sul sito di Regione Liguria.

“In un momento di grave crisi economica che sta coinvolgendo le testate giornalistiche della Liguria e erodendo i posti di lavoro – sottolinea Alessandra Costante, segretario dell’Associazione Ligure dei Giornalisti – l’istituzione di un elenco di colleghi al quale le istituzioni potranno attingere è un passo significativo. Non solo dal punto di vista dell’occupazione, ma anche – conclude – della qualità dell’informazione che si vuole garantire”.

Per i giornalisti iscritti saranno organizzate specifiche iniziative di formazione e riqualificazione così da migliorare la loro preparazione professionale e promuovere il loro inserimento lavorativo stabile.