Giornalismo: Le tre scelte della vita, il libro di Angelo Bottiroli

“Le tre scelte della vita” è il titolo del libro di Angelo Bottiroli, uscito in vendita online e disponibile in alcune librerie selezionate, che può essere una buona idea per un regalo di Natale dedicato agli appassionati di cultura e narrativa moderna.

L’autore ha collaborato con il Gruppo L’espresso ed è stato conduttore radiofonico. Giornalista da 40 anni e direttore del quotidiano “Oggicronaca.it” con la casa editrice Leucotea di Sanremo ora ha deciso di pubblicare il libro che parla anche dei colleghi e del “mestiere”.

“Quanto è fragile la nostra vita e cosa possiamo fare per viverla meglio possibile? Sono le domande che sorgono spontanee quando un improvviso incidente stradale obbliga il giornalista a fermare tutto ciò che sta facendo per dedicarsi anima e corpo all’articolo da pubblicare.





Inizia così una presa di coscienza sulla società di oggi ma anche di come siamo fatti, ciò che siamo e che vorremmo essere, le nostre aspirazioni, i mezzi che abbiamo, gli imprevisti, le indecisioni, le realtà ineludibili che non possiamo evitare e con le quali dobbiamo fare i conti.

Poi c’è la solitudine, quella interiore, ma non solo; l’amore, il sesso, la ricerca dell’anima gemella, l’insoddisfazione, l’orgoglio, la fine di un rapporto e la depressione, fino alla voglia di suicidio che aleggia in alcune persone.

Infine si cerca un motivo per andare avanti con gli “strumenti” che abbiamo e formano l’ossatura del nostro vivere: la famiglia, il lavoro, la comunità, l’identità, i figli, le vacanze, l’amicizia, il senso della vita, i ricordi, Dio, la morte e molti altri.

Due storie parallele che seguono un loro preciso percorso e si incrociano solo sporadicamente: l’analisi della società con i problemi che dobbiamo affrontare e il giornalista che vive questi problemi in prima persona e cerca una risposta”.

Ibs.it Le tre scelte della vita di Angelo Bottiroli