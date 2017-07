Giorgetti (Lega): Modello Liguria vince, Toti capo di Forza Italia al posto di Silvio

GENOVA. 29 LUG. “Toti è stato bravissimo in Liguria, se si dovesse tornare a votare per la Regione, Lista Toti vincerebbe 10 a 1 su Forza Italia. Allora o Toti prende in mano Forza Italia a livello nazionale, oppure dovrà decidere di fare qualcosa. Anche la Lega aspetta aria fresca”.

Lo ha dichiarato ieri il vicesegretario federale della Lega Nord Giancarlo Giorgetti, braccio destro di Salvini e “mente” del movimento, in merito all’opportunità di esportare a livello nazionale l’esempio di vittoria e di buon governo del “Modello Liguria”.

“Se si vuole vincere – ha aggiunto Giorgetti – la quadra tra Lega Nord e Forza Italia si trova. Se si vuole perdere non si trova. La Lega si vuole impegnare per salvare il Paese dal disastro in cui l’hanno portato i governi Pd”.

“Mi auguro – ha commentato il governatore Giovanni Toti – che tutta la classe dirigente del centrodestra sappia sedersi attorno a un tavolo, come abbiamo fatto in Liguria, per costruire una reale ambizione di governo. E’ una necessità per costruire un’alternativa al pessimo governo di Beppe Grillo in alcune città e all’inconcludenza totale dei governi a guida Pd. Sono mesi che chiedo al centrodestra di organizzarsi. Il ruolo delle singole persone è secondario. Uniti si può vincere. Anzi, si deve”.