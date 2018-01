Il ginecologo dell’Asl di Imperia era accusato di violenza sessuale

Il ginecologo Luca Nicoletti è stato condannato, in primo grado, a 8 anni e mezzo di carcere. Il giudice ha concesso alle parti civili 60 mila euro a testa per 5 pazienti. Nicoletti, ginecologo dell’Asl Imperiese era accusato di violenza sessuale nei confronti di sette pazienti, tra cui una minore, commessa nel corso delle visite all’ospedale di Imperia.

Venne arrestato il 25 febbraio 2016 dai Carabinieri del Nas. Al ginecologo è stata contestata l’aggravante di aver abusato della sua professione e di aver agito in qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il pm aveva chiesto una condanna a 8 anni di carcere. Mentre l condanna di primo grado è stata di sei mesi in più.





Tutte le vittime hanno descritto il stesso ‘modus operandi’ di Nicoletti, raccontando che le visite avvenivano in ospedale alla presenza del solo medico e con le porte dello studio chiuse.

Dal canto suo Nicoletti si è sempre difeso dicendo che le sue erano normali manovre mediche.

Cinque vittime si sono costituite parte civile. In separata sede, verranno poi avviate le cause civili per il risarcimento danni.

Nicoletti è difeso dagli avvocati Andrea e Simone Vernazza.