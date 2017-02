GENOVA. 13 FEB. La pattuglia della Stazione Carabinieri di Carignano, la scorsa notte, nel transitare all’interno dei giardini “Luzzati” per dei contorlli di routine, fermava per un controllo un cittadino straniero.

Identificato in un nigeriano di 27 anni, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcune dosi di “cocaina” per un peso complessivo di 2 grammi circa. Pertanto, lo straniero è stato deferito in stato di libertà per “detenzione ai fini di spaccio”.

La droga è stata sequestrata.