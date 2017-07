GENOVA. 15 LUG. Ieri poco dopo l’ora di pranzo, una 43enne, abitante a Quinto, depositava il passeggino nell’androne delle scale, e poco dopo si accorgeva che qualcuno lo aveva rubato.

Pertanto, la donna richiedeva l’intervento di una pattuglia dell’Arma. Appena arrivati sul posto, i militari apprendevano dalla vittima del furto che due persone, verosimilmente straniere, si erano allontanate presso i vicini giardini pubblici.

Infatti, i carabinieri rintracciavano e bloccavano una coppia di romeni, in possesso del passeggino. Pertanto, gli stranieri di 53 anni e di 36 anni, entrambi con pregiudizi di polizia, sono stati fermati e denunciati in stato di libertà per “furto aggravato”.





Nello stesso contesto, il 53enne è stato denunciato per la violazione del divieto di ritorno nella Regione Liguria.