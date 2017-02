GENOVA. 23 FEB. Colpo di scena nel caso della 36enne cinese scomparsa dalla nave da crociera Msc Magnifica, per cui il marito tedesco, 45enne, residente in Irlanda, è in stato di fermo con l’ipotesi di accusa di omicidio, anche se il corpo della moglie non è stato ancora trovato.

La vicenda è finita a “Chi l’ha visto?” e una crocierista intervistata dalla trasmissione di Rai3 ha raccontato: “A Genova quella coppia di turisti stranieri con i due bimbi era in fila per avere informazioni all’Info point. Si trovavano dietro di noi. La signora c’era, poi una volta saliti sulla nave non l’abbiamo vista più. Abbiamo fatto caso a quella famiglia perché i bimbi apparivano sporchi, trascurati, scalzi sempre con gli stessi vestiti”.

Sarebbe quindi stata questa l’ultima volta in cui è stata vista viva Xing Lei Li, per la cui presunta morte gli investigatori ritengono responsabile Daniel Belling, tecnico informatico. Il marito, infatti, non avrebbe neanche denunciato la scomparsa della moglie alle autorità. La testimone di “Chi l’ha visto?” si trovava sulla stessa nave partita da Civitavecchia il 9 febbraio e tornata nello scalo laziale il 20 febbraio, che ha fatto tappa anche a Genova.

“Erano in fila dietro di noi e la signora c’era – ha aggiunto la donna – poi a bordo però abbiamo sempre visto l’uomo solo con i bambini sempre sporchi e scalzi. Abbiamo poi rivisto l’uomo solo con i bimbi a Ciampino”.

Il turista irlandese è stato fermato all’aeroporto di Ciampino in procinto di imbarcarsi su un aereo per Dublino, dopo che il personale della nave, avendo accertato che all’appello mancava la passeggera cinese, aveva già allertato le forze dell’ordine.

I legali difensori del turista tedesco hanno spiegato che il loro assistito, durante gli interrogatori, non è mai caduto in contraddizione e non stava scappando all’estero. Domani a Roma è prevista l’udienza di convalida dell’arresto.