GENOVA. 8 FEB. Una coppia di conviventi genovesi, lui di 42 e lei di 38 anni, quest’ultima con pregiudizi di polizia, di fatto abitanti in via Martiri del Turchino, nella mattinata di ieri, nel corso di un predisposto servizio da parte dei Carabinieri della locale Stazione Carabinieri in collaborazione con i colleghi di Voltri, teso a contrastare l’occupazione abusiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di proprietà del Comune, al termine di accertamenti, sono stati deferiti in stato di libertà poiché abusivamente avevano occupato un appartamento in quella via.