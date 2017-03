GENOVA. 2 MAR. Un giovane migrante del Gambia ha visto un ladro che stava allontanandosi indisturbato dopo avere rubato della merce in un supermercato e lo ha bloccato. Lo straniero stava chiedendo l’elemosina davanti alla Basko di via Barabino a Genova. Quando la polizia è giunta sul posto il ladro italiano e il migrante del Gambia stavano lottando. Il vicedirettore del market ha gridato ai poliziotti che l’uomo da fermare non era quello nero, ma il bianco.

Il giovane, che poi è risultato essere un richiedente asilo, già alcuni mesi fa aveva bloccato un ladruncolo che stava uscendo dalla stessa rivendita con della merce rubata. Il fermato, stavolta, è un 50enne residente a Marassi. Nel suo zaino sono state trovate confezioni di cioccolata, di tacchino, di prosciutto crudo, balsamo e altra merce per un valore di 30 euro. Il genovese è stato denunciato per furto e per il possesso di un coltello di genere proibito che custodiva nel giubbotto.