GENOVA. 31 DIC. Nella serata di ieri, a Sampierdarena, un equipaggio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, su segnalazione pervenuta da un militare in borghese del medesimo reparto, ha deferito in stato di libertà un genovese 43 enne per delle minacce.

Il 43enne, a seguito di accesa discussione con la sua ex consorte, minacciava con un grosso coltello da cucina l’attuale compagno, intervenuto in difesa della donna.